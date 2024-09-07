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Буданов відповів, чи стався перелам у війні з РФ

Фото: голова ГУР МО України Кирило Буданов (rbc.ua)
Автор: Едуард Ткач

Переламу у російсько-українській війні поки не сталося. Проте це вже поряд.

Про це заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Хартія".

Зокрема, Буданову нагадали його слова, коли той в інтерв'ю Forbes порівняв війну з футболом, сказавши, що "зараз рахунок 1:1 і йде 70-а хвилина матчу". Голова ГУР у відповідь зауважив, що ми все ще знаходимось на "70-й хвилині" гри, перелому не було. Однак ресурси не нескінченні.

"Я тут переходжу в подієвість. Ми там і сидимо (на 70-й хвилині матчу - ред.). Слава Богу, що перелам у бік ворога не стався. Переламу ще нема, але це все поряд. Ви правильно розумієте. Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них", - сказав Буданов.

Також він додав, що в Росії у найближчі два місяці заплановані серйозні заміни у силовому блоці і незабаром ми це побачимо.

"Стосовно російської сторони можу вам сказати: у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ну, як вони відбудуться, побачимо скоро, не так довго лишилося чекати", - розповів голова ГУР МО.

Нагадаємо, що сьогодні Буданов заявив про те, що українські дрони можуть вражати військові об'єкти в Російській Федерації на відстані до 1800 км. У зв'язку з цим інфраструктура, яка працює на війну Росії, зазнаватиме втрат.

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