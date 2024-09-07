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Буданов ответил, произошел ли перелом в войне с РФ

Фото: глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (rbc.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Перелома в российско-украинской войне пока не произошло. Однако это уже рядом.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Хартия".

В частности, Буданову напомнили его слова, когда тот в интервью Forbes сравнил войну с футболом, сказав, что "сейчас счет 1:1 и идет 70--я минута матча". Глава ГУР в ответ отметил, что мы все еще находимся на "70-й минуте" игры и перелома не было. Однако ресурсы не бесконечны.

"Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим (на 70-й минуте матча - ред.). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них", - сказал Буданов.

Также он добавил, что у России в ближайшие два месяца запланированы серьезные замены в силовом блоке и вскоре мы это увидим.

"Касательно российской стороны могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы серьезные замены в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать", - рассказал глава ГУР МО.

Напомним, что сегодня Буданов заявил о том, что украинские дроны могут поражать военные объекты в Российской Федерации на расстоянии до 1800 км. В связи этим инфраструктура, которая работает на войну России, будет нести потери.

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