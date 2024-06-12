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Буданов про удари західною зброєю по території РФ: це точно полегшить ситуацію

Україна, Середа 12 червня 2024 23:30
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Буданов про удари західною зброєю по території РФ: це точно полегшить ситуацію Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Удари ЗСУ західною зброєю по території Росії точно полегшать ситуацію на фронті, а російські страшилки "червоними лініями" - це лише гра на публіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Це точно полегшить ситуацію. Не менше, не більше. Вони (росіяни - ред.) вже відчувають це все", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що заяви про "червоні лінії" російського диктатора Володимира Путіна - це лише гра на публіку.

"А вони (червоні лінії - ред.) існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже скільки разів говорили, що вже точно перейшли. Я думаю, що так (це гра на публіку - ред.)", - додав керівник ГУР.

Низка країн дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

Нагадаємо, Україні просила західних партнерів дозволити ЗСУ бити їхньою зброєю по військових об'єктах на території Росії. Зокрема, йшлося про далекобійні ракети та винищувачі F-16.

Низка партнерів вже дали "зелене світло".

Зокрема, наприкінці травня президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

При цьому, як писало видання АР, Україна вже використала зброю США для ударів по РФ.

Які країни вже висловилися на підтримку ударів України їхньою зброєю по території РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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