Буданов на тлі річниці "Іловайського котла": будь-який компроміс з Путіним - це пастка

Звертаючись до співробітників і співробітниць воєнної розвідки, Буданов нагадав, що, 29 серпня є важливою датою для кожного з них - День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", - зауважив Буданов.

Начальник розвідки нагадав запеклі бої між українськими захисниками та загарбниками РФ під Іловайськом впродовж місяця і т. зв. обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців дорогою смерті.

"Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком - путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним - це пастка", - нагадав Буданов.

Начальник ГУР закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України.