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Буданов про ситуацію на фронті: зараз важкий період, але жодного армагедону не буде

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті в Україні зараз важкий період, але жодного армагедону не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - сказав Буданов.

Він також розповів, що літній контрнаступ РФ вже розпочався.

"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - зазначив керівник ГУР.

Ситуація на фронті

Російські війська атакують по всій лінії фронту. Особливий акцент на Донецькій області, заради захоплення якої окупанти відкрили інші напрямки.

Також у травні загарбники почали наступ у Харківській області. Зараз активні бої тривають в районі міста Вовчанськ.

Про те, як розвиватимуться події влітку, де чекати на головний удар та чи встигнуть ЗСУ переламати хід війни до холодів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Кирило БудановГУРВійна в Україні