Буданов про ситуацію на фронті: зараз важкий період, але жодного армагедону не буде

"Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - сказав Буданов.

Він також розповів, що літній контрнаступ РФ вже розпочався.

"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - зазначив керівник ГУР.