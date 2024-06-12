Буданов про ситуацію на фронті: зараз важкий період, але жодного армагедону не буде

На фронті в Україні зараз важкий період, але жодного армагедону не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.
"Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - сказав Буданов.
Він також розповів, що літній контрнаступ РФ вже розпочався.
"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - зазначив керівник ГУР.
Російські війська атакують по всій лінії фронту. Особливий акцент на Донецькій області, заради захоплення якої окупанти відкрили інші напрямки.
Також у травні загарбники почали наступ у Харківській області. Зараз активні бої тривають в районі міста Вовчанськ.
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