Буданов о ситуации на фронте: сейчас тяжелый период, но никакого армагедона не будет

"Я считаю, что он (трудный период - ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю - армагедона ни одного не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим", - сказал Буданов.

Он также рассказал, что летнее контрнаступление РФ уже началось.

"Он уже идет. Он начался в середине мая и продолжается. Он продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", - отметил руководитель ГУР.