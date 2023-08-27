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Буданов розповів, скільки російських оккупантів здаються добровільно

Неділя 27 серпня 2023 06:16
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Буданов розповів, скільки російських оккупантів здаються добровільно Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Серед полонених російських окупантів в Україні тих, хто здався бійцям Сил оборони добровільно - приблизно двадцять відсотків.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свободі".

Шеф військової розвідки зазначив, що загальна кількість усіх російських військовополонених в Україні, яких потім змінюють на наших захисників, схоплених ворогом, є державною таємницею.

При цьому Буданов розповів, що українська сторона "обмінний фонд" має набагато менший, ніж у РФ.

"Це правда. Тому що в перші дні вторгнення РФ нахапала тут страшну кількість заручників. У тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, яких вони вважали страшними для них. Тому наші цифри, на жаль, вони нижчі, треба це розуміти", - сказав керівник ГУР.

Також Буданов висловив думку, що "наздогнати" ці цифри українська сторона, на жаль, не зможе.

Обмін військовополоненими

Фактично, поки що єдиними переговорами, які Україна веде з РФ, є ті, що стосуються обміну полоненими. Нагадаємо, що у квітні глава ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з країною-терористом. Також він розповів 18 серпня, що за кілька тижнів понад 200 росіян вирішили здатися в полон, причому кожен п'ятий - добровільно.

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