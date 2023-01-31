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Буданов розповів про десяток замахів на себе

Фото: керівник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Очільник української розвідки Кирило Буданов пережив численні замахи на себе. Рахунок їх йде на десяток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Відповідальність за це вішали росіяни, зокрема, на нібито "українських диверсантів".

При цьому сам очільник ГУР ані

Щодо замахів на Буданова, то відомо, то в

Нагадаємо, що ще на початку серпня цього року Служба безпеки України доповіла про затримання кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Додамо, також про спробу замаху на Резнікова та Буданова пізніше розповів і сам очільник СБУ Василь Малюк.

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