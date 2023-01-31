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Буданов рассказал о десятке покушений на себя

Фото: руководитель ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил многочисленные покушения на себя. Счет их уходит на десяток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в интервью The Washington Post.

По его словам, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ответственность за это вешали россияне, в частности, якобы на "украинских диверсантов".

При этом сам глава ГУР ни

Что касается покушений на Буданова, то известно, что в

Напомним, что еще в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Добавим, также о попытке покушения на Резникова и Буданова позже рассказал и глава СБУ Василий Малюк.

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Главное управление разведкиКирилл БудановВойна России против Украины