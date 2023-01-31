Буданов розповів про десяток замахів на себе

Очільник української розвідки Кирило Буданов пережив численні замахи на себе. Рахунок їх йде на десяток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю The Washington Post .

За його словами, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). Відповідальність за це вішали росіяни, зокрема, на нібито "українських диверсантів".

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", - заявив Буданов.

При цьому сам очільник ГУР ані підтвердив, ані спростував свою причетність у цій операції.

"Щось трапилося", - сказав він.

Щодо замахів на Буданова, то відомо, то в 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10.

Це змусило керівника ГУР вести обережне особисте життя. Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика - можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", - припускають у WP.

Нагадаємо, що ще на початку серпня цього року Служба безпеки України доповіла про затримання кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Додамо, також про спробу замаху на Резнікова та Буданова пізніше розповів і сам очільник СБУ Василь Малюк.

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