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Буданов рассказал о десятке покушений на себя

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Киев, Вторник 31 января 2023 12:40
Буданов рассказал о десятке покушений на себя Фото: руководитель ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил многочисленные покушения на себя. Счет их уходит на десяток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в интервью The Washington Post.

По его словам, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ответственность за это вешали россияне, в частности, якобы на "украинских диверсантов".

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", - заявил Буданов.

При этом сам глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к этой операции.

"Что-то случилось", - сказал он.

Что касается покушений на Буданова, то известно, что в 2019 году под его машину заложили бомбу, но ее вовремя взорвали, а всего разного рода покушений на него было по меньшей мере 10.

Это заставило руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь. Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.

"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка - возможно, это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", - предполагают в WP.

Напомним, что еще в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Добавим, также о попытке покушения на Резникова и Буданова позже рассказал и глава СБУ Василий Малюк.

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