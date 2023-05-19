Буданов: Росія готувалася до війни проти України з 2007 року

"Тут треба розбирати, коли Росія почала готувати до таких дій. А це 2007 рік. Активно Росія почала готуватися до агресії з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним моментом. А далі ви бачили, як усе рухалося", - заявив він.

Буданов підкреслив, що якби не було б подій 2014 року - нічого б не змінилося.

"Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно", - додав він.

Окупація Донбасу

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській областях почалися антиурядові протести. На початку квітня протестувальники захопили низку адміністративних будівель у Луганську та Донецьку і заговорили про створення "Луганської та Донецької народних республік".

12 квітня озброєна група бойовиків захопила місто Слов'янськ Донецької області, після чого в.о. президента Олександр Турчинов оголосив початок антитерористичної операції.

Згодом бойовики взяли під контроль більшість великих міст Донбасу.

Анексія Криму

Спецоперація РФ із захоплення Криму почалася 20 лютого 2014 року. Із Козачої бухти Севастополя, де базується 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії, на виїзд із Севастополя вийшла колона бронетехніки.

20-23 лютого 2014 року "для охорони одного зі стратегічних об'єктів" із Тольятті до Криму було направлено окрему бригаду спецназу ГРУ РФ. 23 лютого 2014 року під контроль РФ фактично перейшов Севастополь - у місті на мітингу було обрано "народного мера" і створено "загони самооборони".

24 лютого 2014 року російські БТР повністю перекрили в'їзди до Севастополя. Саме Севастополь став початковим пунктом окупації Криму через базування штабу Чорноморського флоту Росії - його основний корабельний склад і морська піхота.

16 березня 2014 року за рішенням Кримського парламенту було проведено референдум про статус Криму. Призначення референдуму відбулося всупереч українському законодавству, яке не передбачає місцевих референдумів, а для питань щодо зміни кордонів України вимагає всеукраїнський референдум.

В умовах бойкоту референдуму кримськотатарським народом, присутності великої кількості озброєних військових РФ, а також фальсифікацій, референдум в АР Крим начебто зібрав понад 1,2 млн заповнених бюлетенів (що відповідає 83,10% від загальної кількості виборців), з яких начебто 96,77% засвідчили вибір "за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ".