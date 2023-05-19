Буданов: Россия готовилась к войне против Украины с 2007 года

"Здесь надо разбирать, когда Россия начала готовить к таким действиям. А это 2007 год. Активно Россия начала готовиться к агрессии с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось", - заявил он.

Буданов подчеркнул, что если не было бы событий 2014 года - ничего бы не изменилось.

"Война между нами была неизбежной. Мы точно знаем, что с 2007 года они начали готовиться, в наших архивах это четко видно", - добавил он.

Оккупация Донбасса

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской областях начались антиправительственные протесты. В начале апреля протестующие захватили ряд административных зданий в Луганске и Донецке и заговорили о создании "Луганской и Донецкой народных республик".

12 апреля вооруженная группа боевиков захватила город Славянск Донецкой области, после чего и.о. президента Александр Турчинов объявил начало антитеррористической операции.

Со временем боевики взяли под контроль большинство крупных городов Донбасса.

Аннексия Крыма

Спецоперация РФ по захвату Крыма началась 20 февраля 2014 года. С Казачьей бухты Севастополя, где базируется 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России, на выезд из Севастополя вышла колонна бронетехники.

20-23 февраля 2014 года "для охраны одного из стратегических объектов" из Тольятти в Крым была направлена отдельная бригада спецназа ГРУ РФ. 23 февраля 2014 года под контроль РФ фактически перешел Севастополь - в городе на митинге был избран "народный мэр" и созданы "отряды самообороны".

24 февраля 2014 года российские БТР полностью перекрыли въезды в Севастополь. Именно Севастополь стал начальным пунктом оккупации Крыма из-за базирования штаба Черноморского флота России - его основной корабельный состав и морская пехота.

16 марта 2014 года по решению Крымского парламента был проведен референдум о статусе Крыма. Назначение референдума произошло вопреки украинскому законодательству, которое не предусматривает местных референдумов, а для вопросов по изменению границ Украины требует всеукраинский референдум.

В условиях бойкота референдума крымскотатарским народом, присутствия большого количества вооруженных военных РФ, а также фальсификаций, референдум в АР Крым якобы собрал более 1,2 млн заполненных бюллетеней (что соответствует 83,10% общего количества избирателей), из которых якобы 96,77% засвидетельствовали выбор "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ".