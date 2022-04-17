Буданов о решающей битве РФ: хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке страны, стараясь успеть к Пасхе. Он добавил, что у оккупантов ничего не получится.

"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в известной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.

По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.

"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, до Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.