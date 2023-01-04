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Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими

Фото: очільник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цією весною Україна планує великий контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту будуть "найспекотнішими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю ABC News.

Як сказав Буданов, він очікує, що "бої будуть найгарячішими в березні" в 2023 році.

"Це звільнення територій та завдання остаточних поразок Російській Федерації. Це відбуватиметься по всій Україні, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", - заявив очільник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Буданов заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Детальніше про закінчення війни читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України".

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