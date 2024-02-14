Буданов про F-16 в Україні: сподіваюсь побачити в небі навесні

За словами Буданова, на "Рамштайні" більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу.

"Зачекайте - вже швидко, вже фінальний етап іде... сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі", - сказав Буданов.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, ще у серпні минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні 61 винищувач F-16.

Нещодавно Нідерланди анонсували, що планують передати на шість літаків більше, ніж раніше анонсувалося.

При цьому на F-16 вже почали наносити українські розпізнавальні знаки. Видання "Голос Америки" показало фото такого винищувача.

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