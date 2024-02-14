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Буданов об F-16 в Украине: надеюсь увидеть в небе весной

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На заседании "Рамштайн-19" решались сугубо технические вопросы, касающиеся истребителей F-16. Непосредственное решение о передаче их Украине давно принято.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии ICTV заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, на "Рамштайне" более подробно обсудили такие технические вопросы, как передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме этого, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава.

"Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - сказал Буданов.

Передача F-16.

Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали передать Украине 61 истребитель F-16.

Недавно Нидерланды анонсировали, что планируют передать на шесть самолетов больше, чем анонсировалось ранее.

При этом на F-16 уже начали наносить украинские опознавательные знаки. Издание "Голос Америки" показало фото такого истребителя.

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Кирилл БудановF-16Война России против Украины