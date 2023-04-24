Буданов пояснив, що вважатиметься "фіналом" у війні і коли вона закінчиться

"Завершити цю війну можна лише одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але меж наших зразка 91-го року", - сказав він.

Буданов зазначив, що неможливо вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

"Якщо Крим буде останнім забрано - це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні - то це не фінал", - уточнив голова української розвідки.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, яким шляхом Україна буде звільняти Крим. За її словами, не виключено, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії вивести війська, але у разі відмови продовжуватиме військовий шлях звільнення півострова, який на цей час залишається пріоритетним.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців.

При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.