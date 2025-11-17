Буданов похвалив НАБУ і САП за розслідування справи Міндіча

Антикорупційні органи "на відмінно" спрацювали у викритті корупційної схеми в "Енергоатомі".
Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
За його словами, реакція держави була швидкою та правильною.
"Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад", - заявив Буданов.
Він підкреслив, що подальша відповідальність тепер лежить на суді.
"Ми - правова держава. Тому крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить", - заявив очільник ГУР.
Буданов переконаний, що покарання для винних у корупції, особливо під час війни, має бути невідворотним.
"Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", - заявив він.
Результати розслідування НАБУ та САП ще раз довели ефективність антикорупційних інституцій, які, за словами Буданова, спрацювали "на відмінно".
10 листопада НАБУ повідомило про проведення спецоперації, у межах якої викрили корупційні зловживання в енергетичній галузі. За версією слідства, учасники організованої групи створили розгалужену систему впливу на ключові держпідприємства, серед яких і "Енергоатом".
Слідчі вважають, що головною метою цієї групи було стабільне отримання хабарів від компаній, які працювали з НАЕК "Енергоатом". Йдеться про "відкати" у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів.
У межах розслідування детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
Згодом у НАБУ уточнили, що у справі фігурують семеро підозрюваних: бізнесмен, якого вважають організатором схеми, колишній радник міністра енергетики, керівник напряму фізичної безпеки "Енергоатому" та четверо осіб, причетних до відмивання коштів.
13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО, яким персональні санкції запроваджено проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Про останні події з операції "Мідас", що відбувається в Раді та Кабміні і можливі наслідки для президента Володимира Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.