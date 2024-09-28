Буданов перевірив позиції бійців ГУР у Харківській області (фото, відео)

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон та вибили з нього ворога.

У ГРУ уточнили, що під час боїв захисникам вдалося взяти у полон до 20 росіян. За словами розвідників, агрегатний завод у Вовчанську пошкоджений, але тримати оборону там ще можна.

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