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Буданов перевірив позиції бійців ГУР у Харківській області (фото, відео)

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом з командирами провів планування операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області.. 

Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

 

 

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон та вибили з нього ворога.

У ГРУ уточнили, що під час боїв захисникам вдалося взяти у полон до 20 росіян. За словами розвідників, агрегатний завод у Вовчанську пошкоджений, але тримати оборону там ще можна.

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Кирило БудановГУРГоловне управління розвідкиВовчанськХарків