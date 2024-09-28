Буданов проверил позиции бойцов ГУР в Харьковской области (фото, видео)

Освобождение агрегатного завода

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что украинские воины освободили агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области.

Представитель Российского добровольческого корпуса (РДК) заявил, что это была первая подобная операция украинских сил с начала полномасштабной войны. Бойцы штурмом взяли под контроль большой укрепрайон и выбили из него врага.

В ГУР уточнили, что во время боев защитникам удалось взять в плен до 20 россиян. По словам разведчиков, агрегатный завод в Волчанске поврежден, но держать оборону там еще можно.

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