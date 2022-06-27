Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины

Россия не выведет войска из Украины и будет сражаться до конца. Ведь вывод войск будет означать не только поражение в войне как таковое, но и крах государственности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для FT .

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… это не крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут, - сказал Буданов. - Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".

По словам Буданова, Кремль заявляет, что Путин здоров, и отвергает предыдущие заявления о том, что у российского президента рак.

"У нас есть все его диагнозы", - сказал он, не раскрывая их.