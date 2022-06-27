Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Россия не выведет войска из Украины и будет сражаться до конца. Ведь вывод войск будет означать не только поражение в войне как таковое, но и крах государственности РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для FT.
"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину… это не крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут, - сказал Буданов. - Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".
По словам Буданова, Кремль заявляет, что Путин здоров, и отвергает предыдущие заявления о том, что у российского президента рак.
"У нас есть все его диагнозы", - сказал он, не раскрывая их.
Напомним, ранее Буданов заявил, что видимые результаты контрнаступления в Херсонской области будут не раньше августа 2022 года.
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