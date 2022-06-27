Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України

Росія не виведе війська з України і боротиметься до кінця. Адже виведення військ означатиме не тільки поразку у війні як таку, а й крах державності РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для FT .

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть, - сказав Буданов. - Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу".

За словами Буданова, Кремль заявляє, що Путін здоровий і відкидає попередні заяви про те, що російський президент має рак.

"У нас є всі його діагнози", - сказав він, не розкриваючи їх.