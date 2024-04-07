Буданов про німецькі ракети Taurus: полегшили б наше життя

Німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українцям. Це зброя, яка може вражати командні центри ворога та інші важливі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю ARD.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя", - сказав він.

Буданов зазначив, що Taurus - чудова зброя, щоб "вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".

На питання про те, чи може країна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".

Буданов також прокоментував ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

За словами Буданова, без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі йдуть дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.