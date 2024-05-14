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Буданов назвав ймовірний напрямок наступу російської армії в Сумській області

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області. Війська зосереджені в районі міста Суджа.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Що стосується Сумської області. Росіяни насправді з самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок", - сказав він.

Але, як зазначив Буданов, "ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану".

На питання ведучого, коли ворог може почати відступати в Харківській області, він сказав: "Щоб ворог почав відступати - його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої не прості".

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні. Після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Буданов також заявляв, що на Україну з середини травня - початку червня чекає досить важка ситуація. Однак, за його словами, "Армагеддон не станеться".

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