Буданов назвал вероятное направление наступления российской армии в Сумской области

"Что касается Сумской области. Россияне на самом деле с самого начала планировали такую же операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают у границы. У них это город Суджа, а с нашей стороны это Сумское направление", - сказал он. он.

Но, как отметил Буданов, "ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и приступить к осуществлению своего плана".

На вопрос ведущего, когда враг может начать отступать в Харьковской области, он сказал: "Чтобы враг начал отступать - его надо выбить. Сам по себе он никуда не уйдет, это надо понимать. Бои будут продолжаться, и бои не простые".