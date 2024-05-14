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Буданов назвал вероятное направление наступления российской армии в Сумской области

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия планировала в Сумской области операцию, похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области. Войска сосредоточены в районе города Суджа.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается Сумской области. Россияне на самом деле с самого начала планировали такую же операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают у границы. У них это город Суджа, а с нашей стороны это Сумское направление", - сказал он. он.

Но, как отметил Буданов, "ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и приступить к осуществлению своего плана".

На вопрос ведущего, когда враг может начать отступать в Харьковской области, он сказал: "Чтобы враг начал отступать - его надо выбить. Сам по себе он никуда не уйдет, это надо понимать. Бои будут продолжаться, и бои не простые".

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times заявил, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня. После чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Буданов также заявлял, что Украины с середины мая - начала июня ожидает довольно тяжелая ситуация. Однако, по его словам, "Армагеддон не произойдет".

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