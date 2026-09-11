Буданов назвав найреалістичніший сценарій завершення війни з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Кирила Буданова Латвійському телебаченню.

Найреалістичнішим варіантом завершення війни або хоча б припинення бойових дій може стати зупинка по фактичній лінії фронту на день досягнення важливої для України домовленості.Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - сказав він.

Буданов наголосив, що йдеться про припинення бойових дій без будь-якого юридичного визнання Україною відмови від територій.

"Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", - додав керівник ОП.