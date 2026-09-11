Буданов назвал самый реалистичный сценарий завершения войны с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Кирилла Буданова по Латвийскому телевидению.

Самым реалистичным вариантом завершения войны или хотя бы прекращения боевых действий может стать остановка по фактической линии фронта на день достижения важной для Украины договоренности. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

"Мое субъективное мнение состоит в том, что самый реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращение боевых действий - с гарантиями безопасности Украины - по фактической линии фронта на день достижения договоренности", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что речь идет о прекращении боевых действий без какого-либо юридического признания Украиной отказа от территорий.

"Такого не будет, и никто не будет этого делать", - добавил руководитель ОП.