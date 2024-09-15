Буданов назвав головний здобуток дальніх ударів по РФ

Говорячи про далекобійні удари та успіхи Сил оборони, зокрема, в акваторії Чорного моря та операцію ЗСУ в Курській області в контексті наміру України змінити логіку війни, головний розвідник зазначив, що йому "як громадянину хотілося б більшого".

"Але треба реально дивитися на речі", - додав Буданов, відповідачі на запитання інтерв'юєра, як він оцінює можливість перенести війну на територію Росії.

Він зазначив, що на момент початку повномасштабної війни РФ проти України "ми точно мали справу з однією з найпотужніших армій світу".

"Україна була трошки слабшою, це ж треба також визнати. І сам факт що вже три роки повномасштабної, і десять років взагалі нашої війни - а ми все ще тримаємося", - заявив керівник ГУР.

В цьому контексті він додав, що попри свої значні запаси озброєння та техніки (радянського та накопиченого за час незалежності), та допомогу з інших країн, зокрема з КНДР, росіяни "не змогли зламати Україну".

Буданов наголосив, що це, на його погляд, і "є тут найголовніше".

"Наша змога перенести бойові дії на територію Росії - я б тут зробив акцент на спроможності нанесення ударів вглиб території Російської Федерації. Це перше. І на самій філософії цього. Це трошки змінило світогляд", - пояснив він.

Так, головний розвідник України зауважив, що це мало вплив, зокрема, на соціально-психологічний аспект для населення РФ.

"Бо до того усе російське населення жило в парадигмі: як би там не було, ми дуже потужна країна, ми найсильніші в світі", - сказав Буданов.

"І от з першими вибухами в Москві, по території РФ - цей міф був зруйнований. Він підірвав усю основу. Це і є головний здобуток цих усіх, як кажуть, дальніх ударів. Злам віри народу, що вони живуть в безпеці. Це не так", - наголосив він.