UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов назвав два цікаві факти про підрив росіянами Каховської ГЕС

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції. Зокрема, вони розпочали виведення своїх військ за півгодини до теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

За його словами, існує багато цікавих фактів про те, як саме росіяни скоїли свій теракт на Каховській ГЕС.

"Найцікавіше, що за півгодини (росіяни - ред.) вийшли по радіомережі на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали зібратися і швидко залишити територію. У цей же час прибула група спецназу. І після цього сталося те, що сталося", - розповів Буданов.

За його словами, всі російські підрозділи, які знаходилися поряд з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію. Це застало їх зненацька.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок цього частину населених пунктів Херсонської області затопило, вже відомо про загиблих мирних жителів та тварин.

Після цього пропагандисти РФ почали звинувачувати Україну у ракетному ударі про ГЕС. Українські офіційні особи швидко спростували такий вкид.

При цьому західні ЗМІ опитали експертів з інженерної справи, які стверджували, що такі руйнування на станції міг спричинити лише підрив зсередини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховська ГЕСГлавное управление разведкиКИрило БудановВійна Росії проти України