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Буданов про контрнаступ ЗСУ: казати, що сталася катастрофа, неправда

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Говорити, що все добре в контрнаступі Збройних сил України, неправда. Як і говорити, що сталася катастрофа.

Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

"Говорити, що все добре, - неправда. Говорити, що сталася катастрофа, теж неправда", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що контрнаступ України, про який так багато говорили торік, не досяг своїх цілей.

За його словами, Україні все одно вдасться утримати Путіна на відстані, і вона вже довела, що "вся легенда про могутність Росії - це мильна бульбашка".

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ ВалерійЗалужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ГУРКИрило БудановВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ