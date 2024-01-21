Буданов про контрнаступ ЗСУ: казати, що сталася катастрофа, неправда

"Говорити, що все добре, - неправда. Говорити, що сталася катастрофа, теж неправда", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що контрнаступ України, про який так багато говорили торік, не досяг своїх цілей.

За його словами, Україні все одно вдасться утримати Путіна на відстані, і вона вже довела, що "вся легенда про могутність Росії - це мильна бульбашка".

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ ВалерійЗалужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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