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Буданов о контрнаступлении ВСУ: говорить, что произошла катастрофа, неправда

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Говорить, что все хорошо в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, неправда. Как и говорить, что произошла катастрофа.

Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

"Говорить, что все хорошо, - неправда. Говорить, что произошла катастрофа, тоже неправда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что контрнаступление Украины, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.

По его словам, Украине все равно удастся удержать Путина на расстоянии, и она уже доказала, что "вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь".

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке Украины. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели - продвижение к Азовскому морю - не удалось достичь.

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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ГУРКирилл БудановВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ