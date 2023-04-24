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Буданов про контрнаступ: Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Початок вирішальної битви між Україною та РФ є таємницею. Але ми до цього наближаємося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

На питання, чи сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують переглянути попередні оцінки щодо вирішальної битви він відповів: "Абсолютно не змушують".

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють", - сказав Буданов

Він акцентував, що початок цієї битви є таємницею, але "всі розуміють, що ми до цього наближаємось".

"Щодо обсягів та темпів постачання - звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо", - каже Буданов.

На його думку, достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції.

"На яких напрямках, що саме і як - від цього я утримаюсь, вибачте", - додав Буданов.

Нагадаємо, що під час інтервʼю USA Today очільник ГУР МО
Кирило Буданов заявив, що вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни.

Додамо, також Буданов заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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