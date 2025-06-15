Буданов на День батька: вдячний тим, хто воює пліч-о-пліч зі своїми дітьми

На День батька, який відзначають 15 червня в Україні, зі зворушливим зверненням виступив начальник військової розвідки Кирило Буданов. І подякував воїнам, які захищають країну разом зі своїми дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, бути батьком означає бути готовим брати на себе відповідальність за сім'ю, за дім, за країну. А також бути здатним ухвалювати складні рішення і відповідати за наслідки.

"Сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин, захищаючи дітей, рідних і країну в лавах української армії, зокрема, у підрозділах військової розвідки", - зазначив Буданов.

Він також сказав, що особисто знає, що значить платити ціну за майбутнє своїх дітей, коли їхній голос "чуєш лише в слухавці" і пропускаєш звичайні буденні моменти заради того, щоб жити у вільній країні.

"Вдячний кожному, хто загартовує українську перемогу. Ви гідний приклад для своїх синів і дочок. Честь батькам, які виховали мужнє покоління хлопців, що зі зброєю в руках стали на захист України. Схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя заради свободи. Особливо вдячний тим, хто нині воює пліч-о-пліч зі своїми синами та доньками - це живе свідчення безперервності нашої боротьби", - додав начальник ГУР.