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Буданов на День батька: вдячний тим, хто воює пліч-о-пліч зі своїми дітьми

Неділя 15 червня 2025 13:30
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Буданов на День батька: вдячний тим, хто воює пліч-о-пліч зі своїми дітьми Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

На День батька, який відзначають 15 червня в Україні, зі зворушливим зверненням виступив начальник військової розвідки Кирило Буданов. І подякував воїнам, які захищають країну разом зі своїми дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, бути батьком означає бути готовим брати на себе відповідальність за сім'ю, за дім, за країну. А також бути здатним ухвалювати складні рішення і відповідати за наслідки.

"Сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин, захищаючи дітей, рідних і країну в лавах української армії, зокрема, у підрозділах військової розвідки", - зазначив Буданов.

Він також сказав, що особисто знає, що значить платити ціну за майбутнє своїх дітей, коли їхній голос "чуєш лише в слухавці" і пропускаєш звичайні буденні моменти заради того, щоб жити у вільній країні.

"Вдячний кожному, хто загартовує українську перемогу. Ви гідний приклад для своїх синів і дочок. Честь батькам, які виховали мужнє покоління хлопців, що зі зброєю в руках стали на захист України. Схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя заради свободи. Особливо вдячний тим, хто нині воює пліч-о-пліч зі своїми синами та доньками - це живе свідчення безперервності нашої боротьби", - додав начальник ГУР.

Зазначимо, День батька в Україні поки не дуже популярний, але впевнено набирає обертів. Він покликаний вшанувати батьків, які беруть активну участь у вихованні дітей і підтримують сім'ї.

Про історію цього свята і як його прийнято відзначати, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також ми публікували 15 ідей корисних і цікавих подарунків на День батька. З урахуванням не тільки віку, а й інтересів та стилю життя людини.

А ще рекомендуємо ознайомитися з типовими прикладами того, як не варто вітати тата на День батька і яку краще обрати альтернативу.

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День батька Кирило Буданов ГУР
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