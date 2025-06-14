ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як не можна вітати тата у День батька і чому: 5 типових помилок

Субота 14 червня 2025 09:49
UA EN RU
Як не можна вітати тата у День батька і чому: 5 типових помилок День батька святкують 15 червня (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День батька - це не просто формальність чи привід подарувати краватку. Це можливість висловити повагу, вдячність і увагу. Але часто, бажаючи зробити добре, ми обираємо неправильні слова чи дії.

РБК-Україна розповідає, чого варто уникати, щоб не образити або не зіпсувати свято близькій людині.

Привітання “аби було”

Чому це недоречно

Сухе "вітаю" по Viber чи смайлик у месенджері - це не привітання. Якщо з мамами ми часто ніжні та емоційні, то до батьків звертаємося скупо. У День батька це може виглядати як знецінення його ролі.

Як краще

Особиста розмова, дзвінок, листівка чи навіть короткий, але щирий меседж потішать батька набагато сильніше, ніж банальні фрази.

Глузування замість подяки

Чому це болісно

Фрази на кшталт "дякую за твоє вміння нічого не ламати" чи "з тебе вийшов не найгірший тато" можуть видаватися жартами, але легко зачеплять людину, яка чекає вдячності, а не сарказму.

Як краще

Навіть якщо ви жартуєте у родині, краще у цей день підкреслити, що цінуєте його допомогу, працю або підтримку.

Подарунки, які більше для себе, ніж для нього

Чому це неприємно

Дарувати те, що подобається вам, а не татові - помилка. Наприклад, книжка, яку ви хочете прочитати самі, або квитки на концерт, що йому нецікавий.

Як краще

Орієнтуйтесь на його захоплення. Навіть дрібниця, пов’язана з хобі (рибальство, садівництво, машини), принесе більше радості.

Згадування помилок минулого

Чому це образливо

Фрази типу "ти навчив мене не повторювати твоїх помилок" можуть звучати як докори. День батька - це не час згадувати давні образи чи недоліки.

Як краще

Сфокусуйтеся на позитиві. Згадайте хоча б один момент, коли він підтримав вас або був поруч у складний чи важливий для вас момент.

Ігнорування свята взагалі

Чому це травматично

Багато татів звикли “бути фоном”. Але навіть мовчазна байдужість у свято може сприйматися як підтвердження, що їхню роль не цінують.

Як краще

Навіть просте "дякую за те, що ти є" іноді сильніше за будь-які подарунки.

Але найголовніше - пам’ятати, що День батька - це не обов’язкова листівка, а шанс повернути теплоту в стосунки. Не знецінюйте цей момент. Навіть короткий, щирий жест може зробити цей день важливим для чоловіка, якого ви називаєте "тато".

Вас може зацікавити:

При написанні використовувалися наступні джерела: медіа-портали Fatherly та Psychology Today.

Читайте РБК-Україна в Google News
День батька Свята в Україні Свята
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова