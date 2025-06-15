ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Буданов на День отца: благодарен тем, кто воюет бок о бок со своими детьми

Воскресенье 15 июня 2025 13:30
UA EN RU
Буданов на День отца: благодарен тем, кто воюет бок о бок со своими детьми Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

На День отца, который отмечают 15 июня в Украине, с трогательным обращением выступил начальник военной разведки Кирилл Буданов. И поблагодарил воинов, которые защищают страну вместе со своими детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, быть отцом значит быть готовым брать на себя ответственность за семью, за дом, за страну. А также быть способным принимать сложные решения и отвечать за последствия.

"Сотни тысяч украинских мужчин каждый день доказывают свою готовность нести ответственность за будущее своих семей, защищая детей, родных и страну в рядах украинской армии, в частности, в подразделениях военной разведки", - отметил Буданов.

Он также сказал, что лично знает, что значит платить цену за будущее своих детей, когда их голос "слышишь только в трубке" и пропускаешь обычные будничные моменты ради того, чтобы жить в свободной стране.

"Благодарен каждому, кто закаляет украинскую победу. Вы достойный пример для своих сыновей и дочерей. Честь родителям, воспитавшим мужественное поколение ребят, с оружием в руках вставших на защиту Украины. Склоняю голову перед теми, кто отдал свою жизнь ради свободы. Особенно благодарен тем, кто ныне воюет бок о бок со своими сыновьями и дочерями - это живое свидетельство непрерывности нашей борьбы", - добавил начальник ГУР.

Отметим, День отца в Украине пока не очень популярен, но уверенно набирает обороты. Он призван почтить отцов, которые принимают активное участие в воспитании детей и поддерживают семьи.

Об истории этого праздника и как его принято отмечать, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также мы публиковали 15 идей полезных и интересных подарков на День отца. С учетом не только возраста, но и интересов и стиля жизни человека.

А еще рекомендуем ознакомиться с типичными примерами того, как не стоит поздравлять папу на День отца и какую лучше выбрать альтернативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День отца Кирилл Буданов ГУР
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова