Буданов на День отца: благодарен тем, кто воюет бок о бок со своими детьми

На День отца, который отмечают 15 июня в Украине, с трогательным обращением выступил начальник военной разведки Кирилл Буданов. И поблагодарил воинов, которые защищают страну вместе со своими детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, быть отцом значит быть готовым брать на себя ответственность за семью, за дом, за страну. А также быть способным принимать сложные решения и отвечать за последствия.

"Сотни тысяч украинских мужчин каждый день доказывают свою готовность нести ответственность за будущее своих семей, защищая детей, родных и страну в рядах украинской армии, в частности, в подразделениях военной разведки", - отметил Буданов.

Он также сказал, что лично знает, что значит платить цену за будущее своих детей, когда их голос "слышишь только в трубке" и пропускаешь обычные будничные моменты ради того, чтобы жить в свободной стране.

"Благодарен каждому, кто закаляет украинскую победу. Вы достойный пример для своих сыновей и дочерей. Честь родителям, воспитавшим мужественное поколение ребят, с оружием в руках вставших на защиту Украины. Склоняю голову перед теми, кто отдал свою жизнь ради свободы. Особенно благодарен тем, кто ныне воюет бок о бок со своими сыновьями и дочерями - это живое свидетельство непрерывности нашей борьбы", - добавил начальник ГУР.