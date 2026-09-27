Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР: Це питання часу

За словами Буданова, КНДР не обмежується постачанням зброї та матеріалів Росії. Північна Корея також відправляє своїх військових безпосередньо для участі у війні проти України.

Водночас Пхеньян використовує отриманий досвід для розвитку власних військових спроможностей.

"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв'язок, поки є час", - заявив Буданов.

Він зазначив, що КНДР вдосконалює озброєння з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Крім того, країна приймає на озброєння нові види зброї, частина з яких має російське походження.

КНДР виробляє ударні дрони

Окремо Буданов звернув увагу на розвиток у Північній Кореї безпілотних технологій. За його словами, там уже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання.

"І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед - щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", - наголосив він.

Керівник ОП також згадав нещодавній інцидент на лінії розмежування між Північною та Південною Кореями. Він вважає, що ситуація там поступово загострюється, а поява певної події-тригера може призвести до неконтрольованих наслідків.