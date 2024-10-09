Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську, - розвідник

З'ясувались невідомі раніше деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Зокрема, в операції особисто брав участь голова ГУР Кирило Буданов.
Про це РБК-Україна з посиланням на ГУР.
За словами командира підрозділу "Стугна" спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Лінукс", важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.
"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив розвідник.
Крім цього, у ключовому етапі звільнення заводу приймав участь голова ГУР Кирило Буданов.
"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - сказав розвідник.
За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".
"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - наголосив Лінукс.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України звільнило Вовчанський агрегатний завод наприкінці вересня.Операцію було проведено за участю бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).
Пізніше в РДК розповіли, що визволення агрегатного заводу у Вовчанську було першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабної війни. Захисникам вдалося взяти штурмом об'єкт, який є великим укріпрайоном.
У ГУР уточнювали, що командири окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Незважаючи на безнадійність ситуації, вони все одно змушували загарбників чинити опір.
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