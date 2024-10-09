UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську, - розвідник

Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'ясувались невідомі раніше деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Зокрема, в операції особисто брав участь голова ГУР Кирило Буданов.

Про це РБК-Україна з посиланням на ГУР.

За словами командира підрозділу "Стугна" спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Лінукс", важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив розвідник.

Крім цього, у ключовому етапі звільнення заводу приймав участь голова ГУР Кирило Буданов.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - сказав розвідник.

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії  була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - наголосив Лінукс.

 

 

Операція зі звільнення заводу у Вовчанську

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звільнило Вовчанський агрегатний завод наприкінці вересня.Операцію було проведено за участю бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).

Пізніше в РДК розповіли, що визволення агрегатного заводу у Вовчанську було першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабної війни. Захисникам вдалося взяти штурмом об'єкт, який є великим укріпрайоном.

У ГУР уточнювали, що командири окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Незважаючи на безнадійність ситуації, вони все одно змушували загарбників чинити опір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківВійна в Україні