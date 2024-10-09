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Буданов принимал участие в освобождении агрегатного завода в Волчанске

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Выяснились неизвестные ранее детали освобождения Волчанского агрегатного завода. В частности, в операции лично участвовал глава ГУР Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По словам командира подразделения "Стугна" спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Линукс", важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление украинских сил и средств в районе проведения боевой задачи.

Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы его выполнили. полностью", - отметил разведчик.

Кроме этого, в ключевом этапе увольнения завода принимал участие глава ГУР Кирилл Буданов.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", - сказал разведчик.

По его словам, одним из важных факторов во время осуществления миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", - подчеркнул Линукс.

Операция по освобождению завода в Волчанске

Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободило Волчанский агрегатный завод в конце сентября. Операция была проведена с участием бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК).

Позже в РДК рассказали, что освобождение агрегатного завода в Волчанске было первой подобной операцией украинских войск с начала полномасштабной войны. Защитникам удалось взять штурмом объект, являющийся большим укрепрайоном.

В ГУР уточняли, что командиры оккупантов во время боев за Волчанский агрегатный завод бросили своих солдат на смерть. Несмотря на безнадежность ситуации, они все равно заставляли захватчиков сопротивляться.

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