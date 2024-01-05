Буданов про бажання Кадирова зняти санкції з сім'ї: він знає, як і на кого вийти

Що сталося?

Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що звільнить 20 українських військовополонених, якщо з членів його родини знімуть західні санкції.

"Не винні моя мама, дружина, дочки і племінники. Вони ніколи не брали участь у політичних іграх. Ніколи слова не сказали. Я воював, я буду воювати", - поширили слова Кадирова росЗМІ.

Кадиров нібито передав список військовополонених колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення Скотту Ріттеру, який займався просуванням прокремлівських наративів.

Реакція Буданова

Як заявив начальник ГУР, він досить дивно сприймає подібні заяви, які з'являються через медіа.

"Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. А пропонувати через медіа зняти санкції з родини, це трошки дивно, як на мене", - сказав Буданов.

Санкції проти Кадирова

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський утвердив санкції щодо громадян та компаній РФ. Серед них є соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.

До переліку фізосіб, зокрема, входять Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова. Так, нагадаємо, що Алдуінов - генерал-майор з Росгвардії, помічник Кадирова по взаємодії із силовими відомствами, командир спецзагону "Ахмат". А Цицулаєв був співробітником інституту МВС РФ, був "повпред глави Чечні в Україні".

А ось у 9-му пакеті санкції ЄС проти РФ опинились доньки Рамзана Кадирова - Айшат та Каріни. А в серпні 2023 року США запровадили санкції проти матері Кадирова, директора дитячого табору "Артек" в окупованому Криму Костянтина Федоренка та інших російських посадовців.