Буданов о желании Кадырова снять санкции с семьи: он знает, как и на кого выйти

Что произошло?

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уволит 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции.

"Не виновата моя мама, жена, дочери и племянники. Они никогда не участвовали в политических играх. Никогда слова не сказали. Я воевал, я буду воевать", - распространили слова Кадырова росСМИ.

Кадыров якобы передал список военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, занимавшемуся продвижением прокремлевских нарративов.

Реакция Буданова

Как заявил начальник ГУР, он довольно странно воспринимает подобные заявления, появляющиеся через СМИ.

"Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого выйти. Если не знает, ему подскажут. А предлагать через медиа снять санкции с семьи, это немного странно, по-моему", - сказал Буданов.

Санкции против Кадырова

В начале декабря прошлого года президент Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении граждан и компаний РФ. Среди них есть соратники председателя Чечни Рамзана Кадырова.

В перечень физлиц, в частности, входят Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, соратники председателя Чечени Кадырова. Так, напомним, что Алдуинов – генерал-майор из Росгвардии, помощник Кадырова по взаимодействию с силовыми ведомствами, командир спецотряда "Ахмат". А Цицулаев был сотрудником института МВД РФ, был "полпред главы Чечни в Украине".

А вот в 9-м пакете санкции ЕС против РФ оказались дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карины. А в августе 2023 года США ввели санкции против матери Кадырова, директора детского лагеря "Артек" в оккупированном Крыму Константина Федоренко и других российских чиновников.