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Будь-який тиск неприпустимий. Зеленський відреагував на скандали з журналістами

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандали з журналістами, які останнім часом відбулися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

За словами Зеленського, він провів сьогодні нараду з представниками правоохоронних органів. Зокрема, на нараді був голова Служби безпеки України.

"Основна доповідь - щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - сказав президент.

Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами. 

"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - заявив він.

Що передувало

Вчора, 16 січня, у мережу потрапили приховані зйомки, де видно, як журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проекту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни. Як він відзначив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію. 

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу.. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", - розповів засновник проекту. 

Сьогодні в СБУ повідомили, що розпочали розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту Bihus.Info.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України