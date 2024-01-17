Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами

По словам Зеленского, он провел сегодня совещание с представителями правоохранительных органов. В частности, на совещании был глава Службы безопасности Украины.

"Основной доклад - по противодействию коллаборантам, по уничтожению логистики врага. Я благодарен Службе за результаты", - сказал президент.

Зеленский также особо отреагировал на ситуацию с журналистами.

"Отдельно - по ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", - заявил он.

Что предшествовало

Вчера, 16 января, в сеть попали скрытые съемки, где видно, как журналисты Bihus.Info якобы используют запрещенные вещества. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, а команду ждут кадровые изменения. Как он отметил, за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

"Мне неудобно за то, что я увидел на видео, но по-настоящему мне стыдно за исполнителей этого шоу.. И ценой этого всего неудобства мы узнали наверняка, что у спецслужб есть время, и вдохновение, и бюджеты вести системную слежку за частной жизнью членов команды расследования", - рассказал основатель проекта.

Сегодня в СБУ сообщили, что начали расследование незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

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