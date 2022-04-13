В Бучу возвращаться пока опасно, - мэр

При этом он призвал сохранять спокойствие и добавил, что город активно патрулируется.

"Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась. Мы знаем, что на севере со стороны Беларуси также существует угроза и военные об этом предупреждают. Поэтому, чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я бы порекомендовал жителям нашей общины не возвращаться", - отметил Федорук.

Напомним, мэр Бучи недавно сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Добавим, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

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