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В Бучу возвращаться пока опасно, - мэр

Фото: мэр Бучи Анатолий Федорук (buchanews)
Автор: Мария Кучерявец

Жителям Бучи советуют пока не возвращаться домой, поскольку война не закончилась и поэтому существует угроза. А тех, кто остался в городе, призывают не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра во время телемарафона.

При этом он призвал сохранять спокойствие и добавил, что город активно патрулируется.

"Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась. Мы знаем, что на севере со стороны Беларуси также существует угроза и военные об этом предупреждают. Поэтому, чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я бы порекомендовал жителям нашей общины не возвращаться", - отметил Федорук.

Напомним, мэр Бучи недавно сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Добавим, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

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