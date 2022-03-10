UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из Бучи успешно эвакуировали 2 тысячи человек

Автор: Антон Федорцив

Из Бучи Киевской области удалось эвакуировать в безопасный район свыше 2 тысяч человек, а также дом престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Национальной полиции Украины в Facebook.

"Уже приехало более 30 автобусов из Бучи, которые доставили женщин, детей, постояльцев дома престарелых. Эвакуированных жителей встречают горячим чаем, работает полевая кухня, гражданам предоставляют теплые вещи. На месте также работают медики и психологи", – говорится в сообщении.

Нацполиция также напомнила, что идет второй этап масштабной эвакуации граждан из Ирпеня, Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Автобусы с эвакуированными жителями прибывают на территорию гуманитарного лагеря. Он находится под Киевом.

Напомним, что местные власти на Львовщине помогают эвакуированным предпринимателям начать дело на новом месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаКиевская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины