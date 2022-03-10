З Бучі успішно евакуювали 2 тисячі людей

Із Бучі Київської області вдалося евакуювати в безпечний район понад 2 тисячі осіб, а також будинок для літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Національної поліції України у Facebook.

"Вже приїхало понад 30 автобусів з Бучі, які доставили жінок, дітей, постояльців будинку для літніх осіб. Евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи", – йдеться в дописі.

Нацполіція також нагадала, що триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору. Він розташований під Києвом.