У Бучі почали встановлювати новорічну ялинку (фото)
Буча готується до зимових свят. На Київській площі розпочалося встановлення головної новорічної ялинки міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Бучасервіс".
"Напередодні Дня Святого Миколая місто готує особливий сюрприз для найменших мешканців - головну новорічну красуню, яка прикрасить центральну площу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьогорічна новорічна ялинка встановлюється виключно за підтримки меценатів, які об’єднали зусилля, щоб подарувати місту частинку свята, не використовуючи кошти місцевого бюджету.
Ялинку прикрасять іграшками, що вже стали символом бучанських свят торік.
"Зовсім скоро наша ялинка засяє вогнями та подарує радість малечі! Слідкуйте за нашими оновленнями - час урочистого відкриття повідомимо згодом", - наголосили у комунальному підприємстві.
Фото: новорічна ялинка у Бучі (facebook.com buchaservice)
Свято наближається
День Святого Миколая, Різдво та Новий рік вже на порозі. Українські міста, попри складнощі, спричинені війною, готуються до святкувань, щоб подарувати громадянам відчуття свята у дуже важкі для країни часи.
Раніше ми вже розповідали про те, як Київ, столиця України, готується до зимових свят. КМДА вже погодила встановлення ялинки на Софійській площі, але остаточне рішення щодо її монтажу ухвалюватиме військова адміністрація Києва.
Харків також хоче подарувати свято своїм містянам. Новорічна ялинка, яку вже встановили у підземці, зачаровує своєю красою. Вже незабаром до неї додадуть інші святкові інсталяції.
Про святкові традиції, історію новорічної ялинки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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