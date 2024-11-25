У Бучі почали встановлювати новорічну ялинку (фото)



Фото: новорічна ялинка у Бучі (facebook.com buchaservice)

Свято наближається

День Святого Миколая, Різдво та Новий рік вже на порозі. Українські міста, попри складнощі, спричинені війною, готуються до святкувань, щоб подарувати громадянам відчуття свята у дуже важкі для країни часи.

Раніше ми вже розповідали про те, як Київ, столиця України, готується до зимових свят. КМДА вже погодила встановлення ялинки на Софійській площі, але остаточне рішення щодо її монтажу ухвалюватиме військова адміністрація Києва.

Харків також хоче подарувати свято своїм містянам. Новорічна ялинка, яку вже встановили у підземці, зачаровує своєю красою. Вже незабаром до неї додадуть інші святкові інсталяції.