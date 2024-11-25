В Буче начали устанавливать новогоднюю елку (фото)



Фото: новогодняя елка в Буче (facebook.com buchaservice)

Праздник близится

День Святого Николая, Рождество и Новый год уже на пороге. Украинские города, несмотря на сложности, вызванные войной, готовятся к празднованию, чтобы подарить гражданам ощущение праздника в очень трудные для страны времена.

Ранее мы уже рассказывали о том, как Киев, столица Украины, готовится к зимним праздникам. КГГА уже согласовала установку елки на Софийской площади, но окончательное решение по ее монтажу будет принимать военная администрация Киева.

Харьков тоже хочет подарить праздник своим горожанам. Новогодняя елка, которую уже установили в подземке, очаровывает своей красотой. Вскоре к ней прибавят другие праздничные инсталляции.