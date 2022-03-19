Из Бучи эвакуировали 7 автобусов с гражданскими (видео)

Украинские спасатели эвакуировали часть людей из города Бучи Киевской области. Оттуда успешно эвакуировали 7 автобусов с гражданскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
По его словам, из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов.
В частности, колонной из семи автобусов удалось эвакуировать около 200 человек. Сейчас людям оказывают помощь и перевозят в Киев.
"Из Бучи до Белогородки прибыла колонна из 7 автобусов, в которых эвакуировано около 200 человек. Им оказывают первую помощь, питание и перевозят в Киев", - написал Тимошенко.
Раньше мы называли гуманитарные коридоры, где сегодня будет проводиться эвакуация.
Также мы писали, что во время эвакуации из Попасной российские оккупанты обстреляли автобус.
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