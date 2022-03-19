Из Бучи эвакуировали 7 автобусов с гражданскими (видео)

По его словам, из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов.

В частности, колонной из семи автобусов удалось эвакуировать около 200 человек. Сейчас людям оказывают помощь и перевозят в Киев.

"Из Бучи до Белогородки прибыла колонна из 7 автобусов, в которых эвакуировано около 200 человек. Им оказывают первую помощь, питание и перевозят в Киев", - написал Тимошенко.