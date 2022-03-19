RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Бучі евакуювали 7 автобусів з цивільними (відео)

З Бучі евакуювали 200 людей (t.me.dsns)
Автор: Тетяна Самарук

Українські рятувальники евакуювали частину людей з міста Бучі Київської області. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.

За його словами, з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.

Зокрема, колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.

"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", - написав Тимошенко.

Раніше ми називали гуманітарні коридори, де сьогодні проводитиметься евакуація.

Також ми писали, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаВторгнення Росії до України