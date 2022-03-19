З Бучі евакуювали 7 автобусів з цивільними (відео)

Українські рятувальники евакуювали частину людей з міста Бучі Київської області. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.
За його словами, з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.
Зокрема, колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.
"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", - написав Тимошенко.
Раніше ми називали гуманітарні коридори, де сьогодні проводитиметься евакуація.
Також ми писали, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.
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